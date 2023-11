Due giovanissimi di San Pietro Vernotico, M.F., classe 1998, e L.G.B., classe 2002, sono stati arrestati questa mattina in macchina al casello autostradale Bari Nord con quasi un chilo di cocaina (923,25 grammi) in auto, una Volkswagen Golf grigia, insieme a 1530 euro in contanti. Tutto è stato sequestrato. Sui panetti era raffigurato il volto di Al Pacino in Scarface. Uno dei due fa parte del gruppo del clan dei tuturanesi. Sono stati condotti in carcere a Bari.