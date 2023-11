Stamattina gli agenti della Polizia Locale di Foggia hanno effettuato intensi controlli in zona “Macchia Gialla” finalizzati al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Particolarmente attenzionate via Danimarca, Via Grecia, via Portogallo, via Lussemburgo, via Mons. Farina, via Padre della Bella e via Mons. Lenotti.

Sono state 29 le infrazioni accertate e sanzionate dagli agenti. Le più riscontrate oltre al divieto di sosta, sono state le soste su posti destinati ai disabili, sui marciapiedi ed in area di intersezione. Sanzionati veicoli che circolavano in senso contrario di marcia e, in via Mons. Lenotti, sanzionate diverse auto in sosta non parallela al margine della carreggiata tanto da creare intralcio al transito degli autobus.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni