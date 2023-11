Si è svolto ieri a Foggia, alla presenza del vice commissario regionale Carlo Laurora, del capo della Segreteria politica nazionale Massimo Cassano, della responsabile regionale all’organizzazione del partito Michaela Di Donna e del commissario della Provincia di Foggia Cristiano Curatolo, la prima riunione della nuova segreteria provinciale dell’Udc di Capitanata.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e di dialogo con tutti coloro i quali hanno deciso di aderire alla costruzione di un nuovo e stimolante progetto di aggregazione e discussione politica.

Il nuovo corso dell’Udc della Provincia di Foggia, muovendosi nel solco della tradizione politica e culturale cattolica, ha l’obiettivo di rappresentare nel territorio di Capitanata un contenitore politico di matrice moderata, caratterizzato da un’anima centrista ad oggi non adeguatamente rappresentata nel contesto politico locale. Una forza politica dialogante con il mondo delle imprese, delle professioni, delle associazioni, delle famiglie e, in modo particolare, dei cittadini che, soprattutto in occasione della recente tornata amministrativa della città di Foggia, hanno dimostrato un forte scetticismo rispetto alla proposta messa in campo da tutte le forze politiche.

La riunione è stata l’occasione per delineare la strategia del partito sia per il rilancio dell’azione politica nella città capoluogo sia per le prossime elezioni amministrative che interesseranno numerosi comuni della provincia, in particolare quelli più grandi come San Severo e Manfredonia. In vista di questo importante appuntamento, l’Udc si farà promotore di un incontro con la coalizione di centrodestra al fine di iniziare a lavorare concretamente in ogni comune della provincia interessato al voto. È fondamentale, infatti, riprendere il dialogo con tutte le forze politiche del centrodestra al fine di contribuire a eliminare ogni incomprensione e a condividere una strategia politica volta a dimostrare coesione e credibilità mediante una proposta elettorale convincente.

La squadra del Coordinamento provinciale si è data appuntamento nel mese di dicembre per presentarsi in una pubblica assemblea in cui verranno illustrate le iniziative di cui il partito si farà promotore nei prossimi mesi tracciando, in tal modo, una rotta politica ben definita che consentirà all’Udc di tornare ad essere un grande contenitore politico e culturale in omaggio alla sua storia e ai suoi valori.

L’obiettivo è quello di creare un partito in cui ciascuno si senta parte attiva e propositiva, di costruire un progetto di cui sentirsi fieramente protagonisti e di condividere una nuova visione che possa porre le basi per una stagione politica che potremmo definire una “primavera delle idee”.