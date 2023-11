La nazionale di calcio degli attori, composta da volti noti della tv e protagonisti dei talent show, sarà a Cerignola (Foggia), per sfidare la formazione dell’Audace Cerignola, nell’ambito delle iniziative promosse dall’amministrazione comunale per la promozione della salute mentale. La partita si svolgerà il 18 novembre, alle 12.

Il ricavato degli eventi sarà devoluto all’Anpis, per l’acquisto di un kit Pep3, per la diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento e dell’autismo in età infantile. Inoltre, le donazioni sosterranno il Dipartimento di Neuropsichiatria infantile presente all’interno dell’ospedale Tatarella di Cerignola. (LaPresse)