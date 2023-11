“Il futuro non può attendere e dalle prime ore dell’alba siamo in movimento per partecipare alla manifestazione ‘Per un futuro più giusto. L’alternativa c’è’ organizzata dal Pd a Roma”. Lo riporta Lia Azzarone del Pd di Foggia e presidente dell’assemblea regionale accompagnata dal vicepresidente della Puglia Raffaele Piemontese, dal segretario cittadino Davide Emanuele, dal segretario provinciale Pierpaolo D’Arienzo e dai neo consiglieri comunali Mario Cagiano e Alice Amatore con i quali ha scattato un selfie durante il viaggio verso la Capitale.

“Sarà un momento di grande importanza – prosegue Azzarone – in cui verranno affrontati temi cruciali per il nostro paese. Vogliamo garantire una società più inclusiva e solidale, in cui i diritti sociali e civili vengano difesi e promossi.

Daremo spazio alle voci di coloro che sono stati colpiti dalle alluvioni degli ultimi mesi, perché è fondamentale ascoltarli e sostenere la loro battaglia. Daremo voce anche alla lotta degli studenti e delle studentesse per il diritto allo studio e per la salute mentale.

Affronteremo temi come casa, scuola pubblica, politiche per le persone con disabilità, sud, migranti e convivenza, lotta alle mafie, perché sono questioni urgenti che richiedono azioni concrete. Tra i big nazionali, avremo l’onore di ascoltare la nostra neosindaca di Foggia Maria Aida Episcopo. Sono convinta che insieme possiamo costruire un futuro più giusto per tutti”.