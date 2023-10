Il foggiano Fabio Porreca nominato tra i top manager italiani di Forbes

Fabio Porreca, chairman e partner Svicom, è stato nominato da Forbes Italia tra i top 100 manager italiani.

“Un risultato straordinario del quale siamo estremamente orgogliosi – fanno sapere dalla società -, che dimostra l’impegno di Svicom nel raggiungere l’eccellenza in ogni suo aspetto; la classifica infatti tiene conto della leadership innovativa, digitale, ed attenta alla sostenibilità, per affrontare le sfide del futuro. Il successo del nostro chairman segue la nomina, nell’edizione 2022, della nostra General Manager e partner Letizia Cantini Alferi nella “Forbes top 100 Women”, per una leadership di altissimo livello al timone di Svicom.