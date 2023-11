Un uomo di 57 anni, originario di Foggia, è morto ieri sera in circostanze ancora da chiarire in un’abitazione di Piacenza. Dai primi accertamenti si potrebbe trattare di un incidente domestico: l’uomo sarebbe finito contro una porta a vetri, morendo poi dissanguato a causa di un profondo taglio al collo.

In casa con lui in quel momento c’era un amico che però non si sarebbe accorto di nulla probabilmente a causa dell’alcol che aveva bevuto. Sul posto i carabinieri che ora stanno indagando, al momento non si esclude comunque alcuna pista. (Ansa).