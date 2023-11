A diversi anni dalla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, abbiamo assistito allo sviluppo sull’intero territorio nazionale, di strutture appropriate che potessero rispondere ai bisogni di cura e custodia di pazienti psichiatrici autori di reato riuscendo, al tempo stesso, a garantire la sicurezza e la tutela della collettività. Tali strutture, denominate R.E.M.S. (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza), hanno soddisfatto i bisogni impellenti di adeguare il trattamento di tali pazienti, migliorando l’organizzazione e la gestione del sistema giudiziario rivolto a persone con patologie psichiatriche autori di reato.

Metropolis Consorzio con le sue Cooperative Sociali e gli oltre 800 operatori, è ormai impegnata nel campo della ricerca, dell’assistenza e cura anche con questa tipologia di assistiti. Grazie all’aggiudicazione del bando ASL FG per la realizzazione Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica potenziata, dedicata ad autori di reato, ovvero della terza R.E.M.S., seppur provvisoria, il Consorzio ha realizzato nel territorio di Manfredonia, Frz. Ruggiano, una struttura che potrà completare la rete assistenziale di questa tipologia di struttura nell’ intero territorio pugliese.

Partendo dall’esperienza delle R.E.M.S. di Carovigno e di Spinazzola, quella di Ruggiano contribuirà a rispondere a questo bisogno emergente di permettere a persone che, avendo raggiunto il limite della pena comminata impropriamente si trovano in regime detentivo, di avviarsi a percorsi di cura e riabilitazione. Metropolis metterà in campo, con la propria esperienza, un modello innovativo di gestione basato su pratiche di evidenza medica (B.E.M.) e protocolli di collaborazione con l’Università, che permetterà di applicare protocolli scientifici di medicina forense. L’innovatività della struttura è altresì rappresentata dal modello di gestione pubblico/privato che vedrà una forte integrazione tra la Direzione Sanitaria che, come per le altre R.E.M.S., è affidata all’ASL di riferimento, e il privato (il Consorzio) che garantirà la presenza di personale specializzato e formato.