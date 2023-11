Un passante è stato sfiorato questo pomeriggio da un ramo in via Antonio Gramsci a Foggia. Il maltempo di queste ore e il forte vento stanno creando molti disagi in città e provincia, soprattutto sui Monti Dauni.

A Foggia, maltempo a parte, resta d’attualità il tema della scarsa manutenzione del verde pubblico che da diverso tempo sta creando criticità in diverse zone del capoluogo.