Sottoscritto formalmente quest’oggi, con l’accordo dei sindacati, il Contratto collettivo decentrato normativo ed economico 2023-2025.

Si tratta dell’ultimo atto formale di un percorso sviluppatosi nell’arco degli ultimi mesi e che permette ai dipendenti dell’Ente di valorizzare ed esprimere al meglio competenze, impegno e capacità, con un giusto riconoscimento economico.

Per la neo sindaca, Maria Aida Episcopo (in foto) quella di oggi è stata l’occasione per inviare un indirizzo di saluto a tutti i dipendenti dell’Ente, attraverso i rappresentanti della delegazione trattante presente a Palazzo di Città.

Per l’amministrazione si tratta di un risultato importante che vede Foggia primo Comune con dirigenza in provincia di Foggia in grado di raggiungere la sottoscrizione di questo accordo di secondo livello.

L’accordo firmato prevede, rispetto al precedente, un incremento di tutti gli istituti previsti nel Contratto Collettivo Nazionale su cui è possibile intervenire in fase di contrattazione decentrata.

Sul risultato raggiunto c’è da registrare anche la profonda soddisfazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori presenti al Comune di Foggia.