“LiberiAmo Manfredonia” dalla mafia. Don Ciotti guida una mobilitazione per dire “no” alla sopraffazione

“LiberiAmo Manfredonia” è la mobilitazione promossa da Libera, d’accordo con la Diocesi, per dire “no” alle mafie e ad ogni forma di violenza e sopraffazione. In una città che sembra non aver imparato nulla dallo scioglimento per mafia del 2019, l’associazione guidata da don Luigi Ciotti torna a farsi sentire scendendo in piazza il prossimo 11 novembre con partenza alle 8:30 dal “parcheggio Cesarano”.

“La mobilitazione del prossimo 11 novembre a Manfredonia – fanno sapere – è un invito alla partecipazione di tutti: cittadini, associazioni, mondo della scuola e della Chiesa, sindacati. Nessuno deve sentirsi escluso. Siamo, infatti, profondamente convinti che, solo insieme, possiamo liberare le nostre città dalla presenza mafiosa e dalla sottocultura mafiosa che e consegue. Rivolgiamo perciò un appello a tutti coloro che si sentono uniti dall’impegno per la giustizia e per il bene comune ad aderire alla mobilitazione, compilando il seguente format: https://forms.gle/oevQLKf8MrwrvoN29“.

Intanto, è previsto già per oggi un incontro interlocutorio presso la Cattedrale di Manfredonia con don Ciotti, presidente di “Libera”. Appuntamento alle ore 19 per mettersi “in cammino verso l’11 novembre”.

