Nuovo scambio culturale per il liceo “Cambridge Lanza-Perugini” di Foggia, accolti 24 allievi da Budapest

Il liceo classico “V. Lanza” di Foggia ha accolto 24 allievi del “Kispesti Deak Ferenc Secondary Grammar School” di Budapest. Il progetto di scambio con la scuola ungherese rientra nel programma di internazionalizzazione del “Cambridge Lanza- Perugini”, unico liceo a Foggia registrato come Cambridge International School da parte dell’Università del Regno Unito.

“Il progetto di scambio culturale – spiega la dirigente scolastica, Mirella Coli – prevede due fasi. Gli studenti del nostro liceo hanno soggiornato, nel maggio scorso, per una settimana a Budapest, ospiti delle famiglie degli studenti ungheresi. A partire dal 23 ottobre, gli allievi ungheresi soggiorneranno per sette giorni in Italia, ospiti del liceo ‘Lanza’ e delle famiglie degli studenti italiani”.

Gli allievi provenienti da Budapest frequenteranno ogni giorno le lezioni, parteciperanno a visite ed escursioni, vivendo così la quotidianità degli studenti che li ospitano per una settimana, sia a scuola che a casa.

“Un’esperienza davvero straordinaria – aggiunge la dirigente scolastica – di crescita culturale e linguistica, a stretto contatto con l’autentica cultura scolastica e familiare locale”.

Il Liceo “Lanza – Perugini” è sede autorizzata per la preparazione e il conseguimento delle certificazioni internazionali IGCSE e A-level: tali attestazioni vengono rilasciate dal CIE (Cambridge International Examination) organo che certifica oltre 70 discipline studiate nelle varie Cambridge International Schools del mondo.

Nell’ambito del percorso di arricchimento linguistico, inoltre, gli alunni delle classi quarte del liceo foggiano hanno svolto un “mini stay”, stage linguistico di una settimana in Inghilterra, proprio a Cambridge.