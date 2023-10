Il Cerignola c’è, Latina battuto al “Monterisi”. I gialloblu agganciano laziali e Foggia

Il Cerignola con una rete per tempo liquida il Latina, allunga la sua imbattibilità e aggancia in classifica il Foggia e lo stesso Latina al secondo posto. D’Ausilio e Rizzo, complice una deviazione di un difensore laziale, fissano il risultato sul 2-0. La squadra di Tisci gioca un grande primo tempo, divorandosi almeno un paio di reti.

Il vantaggio al 23’ con una strepitosa azione di contropiede condotta da D’Ausilio tra i migliori in campo in assoluto. Nel finale di tempo Malcore spreca a pochi passi dal portiere nerazzurro. Nella ripresa un solo brivido per il Cerignola, al 18’ quando Fabrizi sfiora il montante da buona posizione. D’Andrea per ben due volte chiama in causa Cardinali, e a tre minuti dal 90° è il neo entrato Rizzo a chiudere definitivamente la partita con un diagonale deviato dal limite. Il Cerignola vince, convince e non subisce gol grazie alla solidità della difesa che vede in Ligi e Martinelli due elementi insuperabili. E mercoledì turno infrasettimanale sul campo dell’Avellino dell’ex Pazienza.