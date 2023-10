Si ferma a Crotone la striscia positiva del Foggia. I calabresi vincono in rimonta 2 a 1

Si ferma a Crotone la striscia positiva (7 turni senza sconfitte) del Foggia superato in rimonta da un buon Crotone.

Le due squadre danno vita ad un primo tempo abbastanza vivace. Rossoneri già in vantaggio dopo 8 minuti con il solito Tonin che su assist di Peralta insacca alle spalle del portiere calabrese. Peralta che prova a sorprendere la difesa rossoblu con un rasoterra bloccato da Dini. Poi è solo Crotone: al 32 sale sugli scudi il portiere foggiano Nobile che dice no a Bruzzaniti e Tumminello.

Un minuto dopo il Crotone va in gol con Gomez ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Ma è solo questione di tempo perchè Gomez, complice una disattenzione difensiva della squadra di Cudini, trova il meritato gol del pareggio: gran colpo di testa su cross di Vitale.

Nella ripresa la squadra di Zauli ci crede di più e con Vitale trova il gol che decide il match. Nel finale l’arbitro annulla una rete anche al Foggia che era riuscito a segnare con Vezzoni. (foto Antonellis da pagina Facebook Calcio Foggia 1920)