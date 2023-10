Comunali Foggia, la commissione antimafia indica due “impresentabili”. Sono Sireno e Marzullo

A poche ore dal voto di Foggia, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha diramato i nomi degli “impresentabili”. Ecco la nota comparsa sul sito della Camera dei Deputati.

“Per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Foggia, risulta in violazione del codice di autoregolamentazione la candidatura di Massimo Sireno, candidato al consiglio comunale per la lista ‘Forza Italia Berlusconi’. Per il predetto candidato risulta, a seguito di decreto di citazione a giudizio in data 3 agosto 2021, sentenza di condanna di primo grado del giudice monocratico del Tribunale di Bari, in data 8 settembre 2023, alla pena di anni 1 e mesi due di reclusione e 500 euro di multa per il delitto di cui all’articolo 640-ter, comma 1, del codice penale (frode informatica), che rientra nell’ambito dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-quinquies del codice di procedura penale, in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del codice di autoregolamentazione”.

“Per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Foggia, risulta in violazione del codice di autoregolamentazione la candidatura di Vincenzo Marzullo, candidato al consiglio comunale per la lista ‘Prima Foggia’. Per il predetto candidato risulta disposto il giudizio con decreto del gip presso il Tribunale di Bari, emesso in data 14 maggio 2019, con udienza fissata l’8 febbraio 2024, per il reato di cui all’articolo 615-ter, comma 1 e comma 2 n. 1 (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), che rientra nell’ambito dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-quinquies del codice di procedura penale, in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del codice di autoregolamentazione”.