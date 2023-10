Nuovo look per via Smaldone a Foggia, asfalto ok e aiuole verdi. Ma altre strade sono ancora dimenticate

Nuovo look per via Smaldone a Foggia. Da qualche giorno la strada è stata riasfaltata e le aiuole sistemate. L’area si presenta più che dignitosa, verde e curata. Un buon segnale per la città che con il progetto “Strada X Strada” ha già visto cambiare il volto di numerose arterie.

Sistemati tre chilometri in via San Severo. Interventi anche in via IV Novembre, davanti alla facoltà di Giurisprudenza, l’intero corso Roma e un lungo tratto di viale Ofanto. Asfalto nuovo in via Einaudi, via De Petra e via D’Addedda, arterie che lambiscono Palazzo di Giustizia e distribuiscono il traffico verso quartieri di più recente espansione.

Completamente rifatte anche via Smaldone, come detto, e via Parini, strade di collegamento con zone periferiche e il popolare quartiere Cep. Come completamente rifatte sono state via Scillitani e una delle due carreggiate di viale Fortore, strade quotidianamente percorse da migliaia di autoveicoli.

Ma tanto c’è ancora da fare. Un cittadino ci scrive: “Volevo commentare l’articolo in riferimento al rifacimento delle strade di Foggia. I commissari hanno deliberato il rifacimento di 15 chilometri ma molti risultano fatti e rifatti più volte sullo stesso punto. Invece ci sono zone come via Maria de Prospero, via Roberto Consagro e dintorni che forse non appartengono a Foggia”.