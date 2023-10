Sportelli, gomme, airbag, sterzi e fanali: la Polizia di Foggia trova auto fatte a pezzi nelle aree rurali

La Polizia di Stato, a seguito delle varie segnalazioni pervenute da parte dei cittadini riguardanti i furti in aree rurali, ha disposto mirati servizi straordinari di controllo del territorio nelle zone ritenute più sensibili.

Nella giornata di ieri, il personale della squadra volanti della Questura di Foggia, ha notato un’area privata all’interno della quale vi erano dei box apparentemente chiusi. Il proprietario, dopo essere stato contattato, ha proceduto all’apertura dei box all’interno dei quali sono state rinvenute 26 pedane imballate contenenti varie parti di autovetture di diverso tipo e modello (65 sportelli, 11 portelloni bagagliaio auto, pneumatici).

Successivamente, la ricerca è stata estesa nell’area recintata adiacente i box dono sono spuntati altri pezzi meccanici e di carrozzeria, precisamente: 162 pneumatici riconducibili ad autovetture di vario tipo e modello, 65 sportelli riconducibili ad autovetture di vario tipo e modello, 21 portelloni bagagliaio auto riconducibili ad autovetture di vario tipo e modello, 25 motori riconducibili ad autovetture di vario tipo e modello. Complessivamente, dunque, sono stati rinvenuti 130 sportelli, 31 portelloni bagagliaio e 25 motori.

La refurtiva di ingente valore, data la quantità e la varietà di pezzi rinvenuti appartenenti ad autovetture di varia marca e modello e l’intera area, è stata sottoposta al vincolo del sequestro penale e il proprietario deferito all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.

Durante un analogo mirato servizio, la squadra mobile di Foggia ha trovato all’interno di un box sottostante uno stabile condominiale di Orta Nova, numerosi sacchi in plastica di colore nero al cui interno vi erano occultati numerosissimi pezzi di autovetture ed in particolare kit airbag, sterzi, fanali, centraline e apparati di ricezione audio multimediali, display e apparecchiature contachilometri digitali ed analogiche. Tutto sequestrato e gli utilizzatori del box deferiti per ricettazione. La particolare attenzione della Polizia di Stato tende a infrenare la fenomenologia del riciclaggio di autovetture per cui la nostra provincia è ai vertici a livello nazionale.