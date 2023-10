“Patto Verde” per un ambiente urbano più vivibile e bello. I candidati sindaci di Foggia firmano

“Nella giornata del 17 ottobre con le firme di Maria Aida Episcopo, Giuseppe Mainiero e di Raffaele Di Mauro, dopo le firme dei giorni precedenti di Antonio De Sabato e di Nunzio Angiola, si è conclusa la prima iniziativa del Forum Patto Verde con la quale s’è siglato con tutti i candidati sindaci, la ‘promessa’ di garantire un ambiente urbano più vivibile e bello”. Lo riporta una nota di realtà ambientalistiche di Foggia.

“Il ‘Patto Verde’ da noi elaborato e suggellato dalle firme di tutti i sindaci, è un patto di ‘normalità innovativa’ del verde pubblico e dell’ambiente urbano che, se attuato nelle forme da noi proposte e modulato coralmente tra l’ente Comune e da una Consulta Ambientale da costituire al più presto, consentirà a tutti i cittadini foggiani di poter vivere in un ambiente urbano più sano, decoroso e sereno, condizioni attuali molto precarie: aree verdi spesso sporche e dove il verde vira al giallo dell’erba secca, parchi gioco fuori norma (Parco giochi Einaudi-De Petra fronte bar Terzo Millennio), alberi di nuovo impianto morti perché non irrigati con conseguente danno ambientale-economico (fronte Università Economia ex Irip, ecc…), così come le fioriere di arredo urbano con piante seccate sempre per carenza di irrigazione (isola pedonale in Piazza Umberto Giordano – ingresso del Municipio, ecc…) e ciò accade diffusamente in tutta la città per una palese inadempienza di chi ha la manutenzione del verde e da un’assenza di un’ organicità del Servizio complessivo.

Pertanto, il nostro ‘Patto Verde’, potrebbe essere una soluzione per realizzare una normalità della conduzione e gestione del verde pubblico con aspetti di innovazione ambientale che sicuramente, se concretizzato, porterebbe al soddisfacimento del benessere e della vivibilità che tutti i cittadini chiedono”.

FORUM PATTO VERDE: ARCI “Maria Schinaia” FOGGIA, CLUB ALPINO ITALIANO FOGGIA, CICLOAMICI FOGGIA, CO.N.AL.PA. FOGGIA, CSN ONLUS/PRONATURA FOGGIA, FAI FOGGIA, FARE AMBIENTE FOGGIA, LA SOCIETÀ CIVILE FOGGIA, LA VIA DELLA FELICITA’ FOGGIA, LEGAMBIENTE GAIA FOGGIA, LIPU CAPITANATA e WWF FOGGIA.