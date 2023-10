I big del Governo Meloni a Foggia per Di Mauro. Tocca al ministro Zangrillo: “Qui serve gente competente”

Proseguono le visite a Foggia dei big del Governo Meloni, tutti a sostegno del candidato del centrodestra, Raffaele Di Mauro. Oggi tappa in città per Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione.

“Io oggi sono qui per sostenere il candidato del centrodestra Raffaele Di Mauro e sono qui con la consapevolezza che questa città ha bisogno di un’amministrazione sana – ha esordito -. Questa è una città importante della Puglia, che negli ultimi anni ha vissuto una storia molto brutta che non merita. Si riparte dalla valorizzazione del tessuto urbano e territoriale. Si riparte dalle persone che la gestiscono. Abbiamo bisogno – ha rimarcato – di un’amministrazione sana, di persone competenti, persone che hanno passione per quello che fanno”.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui