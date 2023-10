Dal “Colosso di Foggia” al “Cavallo di Troia”, le fantasie greche (e turistiche) dei candidati sindaci

“Realizzeremo per quanto riguarda Federico II di Svevia il colosso di Foggia, una statua enorme che abbiamo già pensato dove collocarla. Istituiremo un corteo storico di costumi d’epoca per rientrare nel circuito europeo delle città che fanno riferimento al grande imperatore. Inoltre, con noi Foggia diventerà la capitale mondiale di tutto quello che riguarda Umberto Giordano”. Queste alcune delle promesse del candidato sindaco civico, Nunzio Angiola che immagina un “colosso di Foggia” dedicato a Federico II.

Ma Angiola non è l’unico a pensare in grande: nelle scorse ore, Antonio De Sabato ha annunciato il “Cavallo di Troia”. Per i Campi Diomedei, De Sabato ha presentato un progetto “innovativo per l’importante area. I Campi Diomedei sono il luogo simbolo da cui vogliamo ripartire per connettere il nostro passato all’innovazione futura necessaria al nostro territorio. Di qui l’idea di una grande struttura architettonica che richiami il Cavallo di Troia posta al centro di uno specchio d’acqua a rappresentare il Mediterraneo, la sua storia la sua cultura. La nostra cultura”.

“La struttura alla base sarebbe dotata di un contenitore culturale, uno spazio dotato di ‘Caffé Letterario’, sala proiezioni ed eventi culturali e sovrastata da una torre panoramica verso il mare e l’entroterra, verso il Gargano e i Monti Dauni, affacciata idealmente verso l’oriente e verso l’occidente. In prossimità verrebbero ubicate aree di sosta attrezzate, zone relax, una dog area e un parco giochi inclusivo. Una struttura di grande attrazione turistico-culturale – conclude De Sabato – che crea lavoro, radicata nel passato e proiettata verso il futuro”.