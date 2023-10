Impiantistica e rinnovabili, nel Foggiano manca personale qualificato. E le commesse tornano indietro

“Siamo costretti a non accettare più commesse perché non abbiamo personale da impiegare, e purtroppo in provincia di Foggia mancano figure professionali nel campo dell’impiantistica e delle energie rinnovabili”. È il triste annuncio di Gabriella Taberlet, amministratrice di Clima Impianti di Foggia. “O si formano nuove figure qualificate in questo settore o siamo destinati a chiudere battenti”. Temi sempre più attuali e affrontati a Troia presso il cine teatro Cimaglia, dove si è discusso di professioni emergenti nel settore dell’impiantistica e delle energie rinnovabili. L’incontro promosso dall’Irfip di Pietramontecorvino è stato organizzato con l’obiettivo di favorire momenti di orientamento per la formazione e per l’inserimento lavorativo di giovani, disoccupati, inoccupati, persone in fragilità. Il tutto grazie all’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia.

Dopo il saluto del direttore dell’Irfip, Arturo Trotta, sono intervenuti il presidente della Fondazione ITS Green Energy Puglia, Nicola Pavia, che ha illustrato le linee guida e le opportunità che offre la nuova scuola di formazione che sta per avviare i corsi nella città di Troia, e i relatori del convegno: Giancarlo Di Mauro, amministratore della M2 Energia, Samanta Mancini (Compagnia delle Opere), Fabrizia Benincaso (Gami srl), Gabriella Taberlet (Clima Impianti), Lorenza Di Pumpo (Renewable Consulting). Dal dibattito è emerso che in provincia di Foggia c’è una forte carenza di personale qualificato nel campo dell’impiantistica e che occorre necessariamente avviare corsi di formazione professionale per formare nuove figure come manutentori, installatori, ingegneri ambientali.