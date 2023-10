Il sottosegretario all’Agricoltura D’Eramo per Di Mauro. “A Foggia tante eccellenze, difendiamo il made in Italy”

Insieme al segretario cittadino della Lega Antonio Vigiano e al consigliere regionale Joseph Splendido, il sottosegretario all’Agricoltura del Governo Meloni Luigi D’Eramo, giunto a Foggia in supporto del candidato sindaco del centrodestra Raffaele Di Mauro, ha visitato due realtà agroindustriali di Capitanata, l’Azienda Mercuri Pellegrino in via Tratturo Ordona a Borgo Cervaro Foggia, che è anche hub ortofrutticolo per Lidl Italia, e l’Azienda Agricola Miano in Contrada Nocelli a Lucera.

Filiere, difesa dei prezzi e del made in Italy, la Cun, un patto per la cerealicoltura, contributi speciali per le aziende di trasformazione e massicci investimenti per il recupero delle acque reflue. Questi gli obiettivi del Ministero guidato da Francesco Lollobrigida, come ha spiegato il sottosegretario abruzzese del Carroccio, che in Puglia è stato commissario politico per alcuni anni.

“Il Governo sta pensando a finanziare la meccanizzazione e l’agricoltura di precisione. Abbiamo il preciso compito di recuperare l’acqua che si disperde, ne recuperiamo solo l’11 per cento, molto di meno che negli altri paesi europei”, ha detto il sottosegretario.

Sul palco con il candidato sindaco, i due rappresentanti leghisti, i due parlamentari meloniani Giandonato La Salandra e Annamaria Fallucchi, dinanzi a molti imprenditori agricoli ed esponenti delle varie categorie, D’Eramo ha raccolto altre istanze.

“Il sottosegretario è qui per galvanizzare la campagna elettorale del centrodestra e per dare attenzione al rilancio delle attività economiche. Abbiamo visitato due realtà bellissime, in Europa stanno boicottando la nostra dieta mediterranea”, ha rilevato l’avvocato Vigiano.

“La Lega si è battuta per le nostre primizie, Napoli si voleva fregiare dell’igp del pomodoro lungo, che per il 90 per cento viene prodotto a Foggia. Dobbiamo prestare attenzione alla territorialità. Il governo ha fatto ancora un po’ poco per la peronospora, dobbiamo favorire l’accesso al credito per gli agricoltori”, è stato l’appunto di Splendido.

“Foggia è la provincia più agricola d’Italia, molti ci hanno accusato di fare le passerelle in questa campagna elettorale e invece dovrebbero ringraziarci perché finalmente abbiamo un governo forte che fa i fatti e un super presidente del Consiglio. La nostra attenzione sui temi agricoli è forte, non ci hanno relegato nelle commissioni agricoltura, il Governo ha voluto dare la giusta importanza alla provincia di Foggia, riconoscendone il suo ruolo”, è stato il commento di Fallucchi.