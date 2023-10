“Tutti dobbiamo scendere in campo per dare una sterzata al degrado”. Attilio Solimando e la corsa di “Con”

Attilio Solimando, dottore commercialista, revisore contabile e insegnante di Economia Aziendale alle scuole superiori, è uno dei volti nuovi della campagna elettorale della lista CON Foggia, che supporta il campo largo progressista della candidata sindaca al Comune di Foggia Maria Aida Episcopo.

Con un passato negli organi di garanzia dem, ma poi uscito dal Pd perché “ci sono gerarchie troppo rigide”, Solimando ha incontrato sulla sua strada Rosario Cusmai e gli emilianisti.

“Sono amico di Rosario Cusmai e al di là delle scelte politiche questa volta Rosario mi ha intercettato, dandomi questa possibilità di candidarmi. CON è una lista molto composita, conosco diversi candidati, dovremo tutti concentrarci per dare credito a questa città. Mi rendo conto che è nella formazione che si dovrebbe puntare. Sono soddisfatto della candidata sindaca, la conosco da anni, l’ho avuta anche come preside al Notarangelo. Ho deciso di offrire la mia discesa diretta, ho partecipato ad altre tornate dando il mio supporto militante sempre nel centrosinistra, ma mai da candidato. Credo che oggi dopo il commissariamento, nessuno dovrebbe tirarsi indietro dal dare una mano alla nostra città. Tutti dobbiamo scendere in campo per dare una sterzata al degrado, è facile piangersi addosso, ma nulla è irreparabile, tutto dipende dall’attaccamento delle persone. Il mio impegno è diretto nell’ambito giovanile”.

Secondo Solimando “individuare persone con competenze professionali è la nota giusta. Tutti vogliamo che le cose vadano per il verso giusto. Alcuni dinosauri in questa tornata elettorale avrebbero dovuto fare un passo indietro, per dare spazio a persone nuove e competenti. Emiliano aveva l’ispirazione di diventare sindaco di Foggia, se si riuscisse a portare il modello barese qui da noi sarebbe molto positivo”. La sua esperienza politica, assicura, non si fermerà al momento elettorale.