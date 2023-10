“Costretti con le torce dei telefonini”. Buio e degrado a Foggia, la rabbia dei residenti delle periferie

Continuano le segnalazioni dei cittadini foggiani alla nostra testata su disservizi e disagi. Stavolta a scrivere sono i residenti di una zona periferica, quella tra viale Virgilio e via Parini dove “si segnalano una serie di disagi ‘storici’ e inspiegabili mancati lavori sulle strade e sui marciapiedi”.

“Come ben visibile dalle foto – aggiungono – si segnala in viale Virgilio, all’altezza dell’edificio ex pizzeria Atzori (struttura ormai fatiscente, abbandonata al degrado e luogo aperto a qualsiasi soggetto) la totale assenza di illuminazione per via dell’opera di eliminazione di alcuni lampioni, avvenuta un anno fa, in quanto pericolanti ma successivamente mai sostituiti. Per questo è praticamente impossibile camminare la sera e vedere la strada se non con le torce dei telefonini o i fari delle stesse auto in transito. Tutto ciò favorisce anche l’attività degli incivili facilitati nelle ore buie nello scaricare di tutto nei pressi dei cassonetti ivi presenti. A questo si aggiunge uno stato dei marciapiedi ormai distrutti con cordoli divelti dagli alberi e pericolosi”.

E ancora: “In via Parini si segnala invece una evidente anomalia. Dopo i lavori di rifacimento dell’asfalto sono stati lasciati buona parte dei cordoli dei marciapiedi divelti e pericolosi per la sicurezza. Infine ci si domanda come mai, sempre in via Parini non siano mai partiti i lavori di rifacimento anche dei marciapiedi e di installazione di quella stessa pista ciclabile che è invece presente fino ad un metro prima in tutta viale Europa. Eppure la strada rappresenta una naturale e logica prosecuzione di quella via ciclabile che potrebbe essere portata fino alla zona del Salice nuovo. Questo lo chiediamo principalmente ai dirigenti del Comune e al commissario di Foggia, sperando che diventi immediato oggetto di risoluzione anche da parte del prossimo sindaco”. Firmato “i residenti”.