Indice della criminalità in Italia: Foggia prima nel riciclaggio, seconda per furti d’auto e omicidi

Reato per reato, Il Sole 24 Ore ha pubblicato l’indice della criminalità in Italia. Il giornale economico ha pubblicato la classifica annuale “che fotografa – si legge – i delitti commessi e denunciati sul territorio nell’anno precedente, in rapporto alla popolazione residente. Disponibili anche le graduatorie delle 106 province relative a differenti tipologie di reato”. (qui il link)

“Milano – riporta Il Sole – si conferma maglia nera nell’Indice della criminalità 2023 del Sole 24 Ore, con 6.991 reati denunciati ogni 100mila abitanti nel 2022 e denunce in crescita del 3,5% anche nel primo semestre 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”. Secondo posto per Rimini, terza Roma. E Foggia? Il capoluogo dauno si piazza in ventesima posizione con 3.915,6 reati denunciati ogni 100mila abitanti.

I dati del Viminale sulle denunce rilevate nel 2022 dalle forze dell’ordine danno vita alla graduatoria su base provinciale che contribuisce alla storica indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore in uscita a fine anno

È proprio la sicurezza il tema al centro della campagna elettorale in corso a Foggia in queste settimane. Tanto ci sarà da fare per il nuovo sindaco. La città di Umberto Giordano è infatti al primo posto per riciclaggio e impiego di denaro (8,6 denunce ogni 100mila abitanti) mentre è seconda per omicidi volontari consumati (dietro ad Agrigento), furti d’auto (dietro la Bat) e danneggiamento seguito da incendio. È invece ottava per associazione di tipo mafioso e nona per le estorsioni.

Il capoluogo dauno è inoltre al tredicesimo posto per le minacce, 18esimo per le rapine e 19esimo per l’usura e i tentati omicidi. Nei bassifondi della classifica, invece, per delitti informatici, truffe e frodi informatiche, percosse, violenze sessuali e sfruttamento della prostituzione ma questi ultimi due reati spesso non vengono denunciati.