Lista “Noi Moderati” per Foggia, Di Giuseppe e Russo in corsa a sostegno di Raf Di Mauro

Oreste Di Giuseppe e Francesco Russo nella lista Noi Moderati per Foggia, scendono in campo per sostenere alle prossime elezioni amministrative il candidato sindaco Raffaele Di Mauro. “Di Mauro – afferma Di Giuseppe – è il candidato identitario della nostra coalizione che ha sposato il progetto di una Foggia bella e sana. Non abbiamo avuto bisogno di andare a trovare candidature esterne rispetto ai partiti del centrodestra. Il centro siamo noi di “Noi Moderati per Foggia”, e daremo il giusto apporto per vincere le elezioni e tornare ad amministrare la città. Foggia in questo momento è una città ovattata, abbiamo l’obbligo di risvegliarla e di ricucire un rapporto con i cittadini”.

Per Francesco Russo è giunto il momento di fare svoltare la città di Foggia, e l’apporto dei centristi foggiani sarà il valore aggiunto. “Il nostro leader nazionale Maurizio Lupi e l’onorevole Colucci hanno fortemente voluto questa lista centrista a sostegno di Raffaele Di Mauro. Scendo in campo per condividere con il nuovo sindaco alcune tematiche fondamentali per la rinascita di Foggia, dalla legalità al verde pubblico”.

“Per noi – ha ribadito Di Mauro – è un onore avere in coalizione la compagine di Maurizio Lupi. Questa lista rappresenta i miei mondi, l’associazionismo cattolico e quello dei professionisti”. Intanto giovedì 12 ottobre a Foggia arriva Maurizio Lupi. L’appuntamento organizzato dal coordinatore Francesco Borgese è alle 18,30 presso la Sala Ricevimenti Corte Corona.