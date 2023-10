Angiola insiste sul decoro: “Con il Pnrr potevamo rigenerare tutti gli ingressi di Foggia. È mancata visione”

“Con le disponibilità dei fondi del Pnrr avrei fatto di tutto per presentare progetti per rifare gli ingressi della città di Foggia da via Bari a via San Severo”. Il candidato sindaco di Foggia per una coalizione di liste civiche, Nunzio Angiola, torna a parlare dell’importanza del decoro urbano e di offrire alle periferie la giusta importanza.

“C’è da vergognarsi per lo scempio determinato a causa della totale assenza di rigenerazione urbana degli ingressi di Foggia come via San Severo, via Lucera o via Bari, aggiungendo anche strade secondaria che consentono di accedere alla città dalla tangenziale. È mancata la visione di sviluppo della città, oltre che una programmazione. Gli ingressi della città rappresentano un impatto importante. Cercheremo di agire immediatamente con interventi mirati con l’aiuto di privati per far adottare delle aree con verde pubblico e arredo urbano. Abbiamo tanto da fare. Chiediamo ai cittadini di metterci nelle condizioni di realizzare un programma che è a beneficio di tutti”, conclude Angiola.