Comunali, Di Mauro: “Non abbiamo scritto il libro dei sogni, vogliamo solo restituire a Foggia la sua dignità”

Sul palco con il senatore Gasparri e i vertici regionali e provinciali di Forza Italia, il candidato sindaco di Foggia, Raffaele Di Mauro. “C’è tanto entusiasmo, tanti amici del Governo centrale ci stanno venendo a trovare, dimostrando grande attenzione nei confronti della nostra città, di questa campagna elettorale e della coalizione di centrodestra che deve necessariamente tornare ad amministrare Foggia”.

E ancora: “Stiamo incontrando i cittadini che ci espongono le varie problematiche che affliggono la città, questioni che conosciamo bene e che sappiamo come risolvere. Foggia merita un adeguato rilancio e una riqualificazione doverosa. La legalità e la sicurezza sono i nostri cavalli di battaglia del programma elettorale che non è affatto un libro dei sogni, non promettiamo la luna ma semplicemente di restituire a questa città la sua dignità”.