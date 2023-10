“La città non è di questi miserabili”. Furto al piccolo teatro di Foggia, la denuncia di Fabio e Dino

Furto al Piccolo Teatro di Foggia in via Delli Carri, centro storico della città. A denunciarlo i comici Fabio Conticelli e Dino La Cecilia che sui social hanno poi postato un video. Ironia della sorte, pochi giorni fa i due avevano invitato l’influencer Piero Armenti de “Il mio viaggio a New York” a tornare in città dopo il tentato furto del telefonino nel parcheggio vicino ai tre archi. “Piero ti aspettiamo, qui non c’è da aver paura”.

Ma adesso le vittime sono loro: “Noi non abbiamo paura e non bisogna avere paura – hanno ribadito gli attori -. Non facciamo finta che non esistano le cose brutte, forse qualcuno non ha capito l’ironia. Ad una settimana di distanza ci hanno fatto visita cappottando tavoli e rubando televisori, mixer luci e mixer audio. La polizia che ringraziamo è intervenuta tempestivamente. C’è anche la scientifica. Noi ci teniamo a fare questo video per ribadire che non abbiamo paura. Foggia è bella, siete voi, poche persone che rubate che la rendete brutta. Noi la rendiamo bella. Chi sta nel giusto e ha la coscienza pulita deve camminare sempre a testa alta. La città non è di questi miserabili ma della tanta gente perbene che purtroppo in casi terribile e tragici ci hanno anche rimesso la vita. Se volevate vedere lo spettacolo di notte ci facevamo trovare qui e vi avremmo abbracciato e regalato la tv. Ma state tranquilli, vi acchiapperanno.