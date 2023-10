Gasparri a Foggia per Di Mauro. Poi la chiamata a Piantedosi: “Questa città merita più forze dell’ordine”

A sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Raffaele Di Mauro, si sta muovendo mezzo governo. Ieri a Foggia è arrivato il vice presidente del Senato, Maurizio Gasparri, che prima di tenere un pubblico comizio ha voluto visitare i quartieri più degradati della città, ad iniziare dal quartiere ferrovia.

Proprio da una di queste vie ha telefonato al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere più attenzione su Foggia in termini di sicurezza e legalità. “Abbiamo chiamato oggi da Foggia per chiedere un potenziamento delle forze dell’ordine in città. In questi mesi, lo Stato ha rilanciato con forza la sua presenza a Foggia e in tutta la Capitanata, dimostrando fermezza e determinazione nella lotta alla criminalità, ma ci sono delle zone in città che richiedono una maggiore testimonianza di presidio del territorio, come l’area della stazione. Sappiamo che il Prefetto di Foggia, il Questore, la Procura e la Dda di Bari stanno portando avanti un lavoro importantissimo e noi vogliamo e dobbiamo sostenerli per accrescere la percezione di sicurezza nelle strade dei cittadini”. Infine ha invitato i foggiani ha sostenere la candidatura di Raffaele Di Mauro. “È sicuramente il sindaco migliore per Foggia, città che viene da due anni difficilissimi”.