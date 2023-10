“Purtroppo oggi alle ore 08,45 mi è stato comunicato che Michele De Felice detto ‘Liberino’ è deceduto. Alle ore 12 mi collegherò comunque in diretta facebook come già preannunciato”. Lo riporta il sindaco di Rodi Garganico, Carmine D’Anelli. Triste epilogo per la storia dell’anziano ritrovato ieri dopo circa due giorni dalla scomparsa dal paese.