Nuove tariffe a Universo Salute, i sindacati: “Finalmente buone notizie per lavoratori”

“Dopo un iter lungo e laborioso vengono finalmente riconosciute le nuove tariffe per le prestazioni erogate da Universo Salute con decorrenza 1ottobre 2022”. Lo fa sapere il sindacato Fials con una nota.

È stata approvata ogg, infatti, i la deliberazione del direttore generale Asl Bat n. 1628 avente per oggetto “Riconversione Istituto Ortofrenico Bisceglie da DGR 1066 del 25 luglio 2022 – Quantificazione e autorizzazione spesa esercizi 2022 – 2023”

“Si chiude finalmente una vertenza che ha visto coinvolti anche i lavoratori dipendenti che non hanno potuto vedersi riconosciuta da Universo Salute l’applicazione del CCNL AIOP Case di Cura, rinnovato nel 2020. La Fiasl regionale, provinciale ed aziendale di Foggia chiederà da subito l’urgente convocazione di un apposito incontro ad Universo Salute per ottenere la piena applicazione del CCNL AIOP Case di Cura, atteso che l’azienda ha da sempre affermato che non appena gli fossero state riconosciute le nuove tariffe per le prestazioni erogate, avrebbe nuovamente applicato ai dipendenti il CCNL AIOP Case di Cura con decorrenza dalla data di riconoscimento degli adeguamenti tariffari.

Esprimiamo soddisfazione per il traguardo raggiunto esprimendo un sentito ringraziamento al presidente Michele Emiliano che ha mantenuto un impegno assunto nel 2022. Si chiude una pagina di sofferenza per i lavoratori di Bisceglie e Foggia – concludono – che potranno vedersi finalmente riconosciuti pienamente i propri diritti contrattuali”.