Hotel e b&b aperti ad ottobre, previsioni positive sul Gargano. “Con più voli avremmo turismo tutto l’anno”

Alberghi ancora aperti e previsioni meteo positive per le prossime settimane. Gli operatori turistici del Gargano possono sorridere. “La stagione può chiudersi bene – ha affermato Mariella Nobiletti di “Gargano Mare” -. Siamo riusciti a fare meglio nei mesi cosiddetti di ‘spalla’, soprattutto aprile e maggio. Ma possiamo fare ottime cose anche ad ottobre”.

Regna l’ottimismo per il mese in arrivo: “Ci aspettiamo di continuare a lavorare e aumentare le presenze in periodi diversi dai soliti luglio e agosto. Hotel e b&b sono aperti, hanno chiuso soltanto le strutture all’aperto come i campeggi. Ok il Gino Lisa ma speriamo nell’aumento dei voli low cost anche dall’estero. Solo grazie ad un incremento del flusso potremmo avere turismo tutto l’anno”.

Infine sul caro prezzi: “Vieste offre una vasta gamma di servizi e di strutture ricettive. Se vogliamo pagare un 4 stelle come un 2 stelle non ne usciamo più. Sicuramente c’è un aumento ma riguarda tutti i settori economici”.