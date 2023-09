Al Teatro del Fuoco si va verso il sold-out per la stagione 2023/24. Aperta la vendita dei biglietti

È aperta la vendita al pubblico dei biglietti dei singoli spettacoli per la stagione del Teatro del Fuoco organizzata dall’associazione Musica & Sorrisi con il patrocinio dell’amministrazione provinciale di Foggia. Il botteghino è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 20.

Per gli eventi in cartellone si va verso il sold-out con largo anticipo considerando le poche decine di biglietti ancora disponibili per assistere agli spettacolI con interpreti come Marisa Laurito, Giampiero Ingrassia, Massimiliano Gallo, Barbara De Rossi, Milena Vucotic, Enzo De Caro, Antonio Milo e Paolo Caiazzo, tanto per fare alcuni nomi. È possibile prenotare il posto al Teatro del Fuoco anche per Peppe Barra, Sergio Caputo, Uccio De Santis, Carlo Buccirosso, Biagio Izzo e Peppe Iodice, protagonisti di spettacoli fuori abbonamento.info 3484203420