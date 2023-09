Stagione di grande spessore al Teatro Verdi di San Severo. 18 spettacoli e nomi top della musica

In abbonamento Giuseppe Zeno con Euridice Axen, Francesco Chiccella, Angelo Duro, Michele Di Virgilio, Gianfelice Imparato, Marina Massironi con Valerio Santoro, Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, Stefano Massini, Stefano De Martino, Francesco Pannofino, Ascanio Celestini, Edoardo Leo, Giuliana De Sio e Alessandro Haber con il pugliese Paolo Sassanelli, Luca Di Luzio Quartet, Sergio Rubini e Daniele Russo.

Vinicio Capossela, Mario Biondi, l’Associazione Culturale Musicale, il Premio Internazionale per la danza Ida – International Dance Award e Angelo Duro con cinque appuntamenti fuori abbonamento.

Questi i protagonisti della stagione teatrale 2023 – 2024 organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, presentata questa mattina presso il Foyer del Teatro Comunale Giuseppe Verdi.

“Una stagione di grande spessore con interpreti importanti e molto amati dal pubblico” hanno dichiarato il sindaco Francesco Miglio e l’assessore alla Cultura Celeste Iacovino, i quali hanno presentato la stagione con Giulia Delli Santi, dirigente responsabile delle Attività Teatrali del Teatro Pubblico Pugliese. In sala presente anche il presidente della competente commissione consiliare Antonio Stornelli. “Sul palcoscenico del Teatro Verdi i protagonisti della prossima stagione teatrale garantiranno ancora una volta una programmazione di eccellenza con una serie di serate tutte da vivere. Grazie, come sempre, al TPP per averci affiancato nella predisposizione di una offerta culturale altissima per l’ affezionato pubblico del Verdi sempre più esigente. Son ben diciotto gli appuntamenti in programma da ottobre ad aprile compresi due importanti concerti – fuori abbonamento – e cominceremo domenica 22 ottobre con la serata fuori abbonamento dell’artista Vinicio Capossela col suo ultimo spettacolo ‘Con i tasti che ci abbiamo – Tredici canzoni urgenti in teatro’”.

Per gli abbonati il 2 novembre saliranno sul palco del Teatro Verdi Giuseppe Zeno e Euridice Axen che affronteranno a teatro un adattamento a firma di Marcello Cotugno di “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto” di Lina Wertmüller, una delle maggiori registe del cinema italiano – autrice che ha profondamente segnato la cultura e l’immaginario del nostro Paese.

Il 16 novembre arriva a San Severo lo show di Francesco Chiccella in “Bis!” un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performances completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate. Sul palco oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, il maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che impreziosiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto.

Il 24 novembre l’Associazione Culturale Musicale porterà in scena “La Traviata” diretta dal sanseverese Antonello Ciccone. La Produzione si avvarrà della preziosa collaborazione del “Coro e Orchestra Apulia”, e del “ Bitonto Opera Festival”.

Il dramma lirico racconta la storia d’amore fra un giovane di onorata famiglia, Alfredo, ed una cortigiana di dubbi costumi, Violetta. I pregiudizi sociali divideranno i due amanti, riuniti dalla verità e dall’amore qualche minuto prima della morte di tisi di Violetta.

Domenica 3 dicembre è in programma il secondo concerto fuori abbonamento con Mario Biondi che proporrà i suoi brani più noti e introdurrà al pubblico quella che sarà la sua prossima opera discografica, svelando in esclusiva alcuni dei brani inseriti nell’album. Un progetto incentrato sul repertorio e sullo stile crooning che vedrà la sua inconfondibile voce al centro di un’atmosfera calda e intima. Uno stile che caratterizza la sua anima soul jazz e che sarà uno dei capisaldi del nuovo disco e dei nuovi spettacoli.

Il 15 dicembre, sempre fuori abbonamento, lo spettacolo di Angelo Duro con “Sono cambiato” in cui il protagonista fa sapere con una scritta a caratteri cubitali di essere cambiato e non essere più quello di una volta facendo sorgere dubbi e curiosità nel pubblico.

Il 9 gennaio con lo spettacolo di produzione pugliese, l’attore Michele Di Virgilio porta in scena “Cafoni. Un racconto musicale”, liberamente tratto dal libro “Uomini e Caporali” di Alessandro Leogrande che trova ispirazione in un fatto di cronaca realmente accaduto e raccontato dallo stesso scrittore tarantino: l’omicidio di un bracciante polacco nelle campagne di Capitanata. Il testo, ironico e graffiante – sostenuto da musiche popolari originali suonate dal vivo da 4 musicisti che accompagnano, facendo da metronomo, le parole dell’attore – è un omaggio ai cafoni di ieri e di oggi uniti da un triste destino di povertà e miseria. Con il suo particolare stile sospeso tra verità, lirismo e raffinata drammaturgia, De Virgilio ci racconta una storia drammatica senza cadere nella drammaticità.

Gianfelice Imparato, Marina Massironi con Valerio Santoro il 16 gennaio propongono al pubblico lo spettacolo “Il malloppo”, un testo anni ‘60 dal successo clamoroso che lanciò il suo giovane autore Joe Orton come la nuova stella del panorama teatrale inglese. Da allora ha mietuto successi nel West End londinese e a Broadway dove è stato interpretato anche da Alec Baldwin e Kevin Bacon.

Il 25 gennaio torna l’attore pugliese Emilio Solfrizzi con Carlotta Natoli nello spettacolo “L’Anatra all’arancia”, una commedia che ti afferra immediatamente e ti trascina nel suo vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi.

Il 13 febbraio con lo spettacolo “L’alfabeto delle emozioni” lo scrittore Stefano Massini trascinerà il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro. Scorrono visi, ritratti, nomi, situazioni. Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore, definito da Repubblica “il più popolare raccontastorie del momento”.

Il 25 febbraio l’associazione culturale Radas ripopone il Gran Gala Internazionale della danza IV edizione. Un progetto di elevato pregio artistico e di portata internazionale, nato dalla collaborazione tra I.D.A. International Dance Award e l’Assessorato alla Cultura del Comune di San Severo, di cui sono state gettate le basi negli anni precedenti e che si è consolidato nel tempo, riscuotendo in tutte le sue edizioni un grande successo di pubblico e di critica. Lo spettacolo è sotto la Direzione Artistica di Mario Marozzi, Etoile del Teatro dell’Opera di Roma ed ospiterà i grandi nomi della danza, del Musical e del Jazz. L’ideazione e l’organizzazione sono a cura della sanseverese Rossella Damone.

E ancora, il 28 febbraio ci sarà il primo sorprendente spettacolo live di Stefano De Martino “Meglio Stasera”. Uno spettacolo che è un quasi one man show per trascorrere un paio di ore spensierate a teatro e conoscerlo meglio. O, forse, ‘conoscerli’ meglio, perché non c’è un solo Stefano.

Una delle voci più amate dal pubblico italiano e internazionale, Francesco Pannofino sarà a San Severo il 3 marzo con “Chi è io?”, la nuova commedia scritta da Angelo Longoni, storia di uno psicoanalista allo sbando: un intellettuale, ironico pensatore, critico raffinato e sarcastico della società si trova nel tritacarne trash di un’ospitata televisiva in cui lo spaesamento è comico e inquietante.

Sempre a marzo, il 15, Ascanio Celestini con il suo spettacolo “L’asino e il bue” in cui racconta il san Francesco di oggi, che trova i propri personaggi in strada, tra le case popolari, tra coloro che, oggi come ieri, nessuno vede; mentre il 23 sul palco del Teatro Verdi ci sarà Edoardo Leo in “Ti racconto una storia”, un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Vent’anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione. È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane.

Il 7 aprile Giuliana De Sio e Alessandro Haber con il pugliese Paolo Sassanelli e la regia di Pierpaolo Sepe porteranno in scena “La signora del martedì”, un testo intriso di torbida sensualità ma anche di dolcezza e di grazia, arricchito da un’ironia elegante e tagliente che produce leggerezza e sorriso; mentre il 13 aprile nel Teatro Verdi il concerto del musicista sanseverese Luca Di Luzio Quartet con “Globetrotter project”. Uno spumeggiante quartetto internazionale che brilla per tecnica, virtuosismo e creatività, tutto al servizio della musica. Globetrotter Project è il progetto dell’eccellente chitarrista e compositore Luca di Luzio che, per l’occasione, unisce musicisti straordinari tra talenti purissimi del jazz nazionale e star della scena jazzistica mondiale.

La stagione si chiuderà il 23 aprile con Sergio Rubini e Daniele Russo in “Il caso Jecyll”. Nello spettacolo – si legge nelle note di regia – ci siamo svincolati dallo “strano”, dal tema filosofico del doppio, del confine tra il bene e il male, dal faustiano “andar contro le leggi divine”, temi di cui a prescindere è intrisa la materia, per dirigerci in un percorso investigativo, che accompagna per mano lo spettatore negli inferi, per farlo sbirciare nel mistero e nel terrore di una true crime story.

La vendita degli abbonamenti partirà martedì 3 ottobre al botteghino del Teatro Comunale “Giuseppe Verdi”.

TEATRO VERDI

Stagione di prosa 2023/2024

ABBONAMENTI a 13 spettacoli

PLATEA INTERO € 260,00 PALCHI I^ E II^ Fila INTERO euro 234,00 PALCHI III^ Fila INTERO € 208,00 LOGGIONE INTERO € 156,00

COSTO DEI BIGLIETTI

Per lo spettacolo SONO CAMBIATO di Angelo Duro (fuori abbonamento) – vendita in esclusiva su circuito online e punti vendita TicketOne.PLATEA e PALCHI CENTRALI INTERO € 40,00 PALCHI LATERALI INTERO € 35,00

LOGGIONE INTERO € 30,00

Per gli SPETTACOLI in abbonamento:

PLATEA INTERO € 30,00 PALCHI I^ E II^ Fila INTERO € 25,00 PALCHI III^ Fila

INTERO € 20,00 LOGGIONE INTERO € 15,00

Per Il Concerto La Traviata- fuori abbonamento:

PLATEA 1 settore INTERO € 25,00 PLATEA 2 settore INTERO € 20,00 PALCHI Centrali€ 20,00 PALCHI Laterali INTERO € 15,00 LOGGIONE INTERO € 10,00

Per il GRAN GALA INTERNAZIONALE DELLA DANZA IV EDIZIONE – fuori abbonamento:

PLATEA INTERO € 15,00 PALCHI INTERO € 10,00 LOGGIONE INTERO € 5,00

Concerti di Mario Biondi e Vinicio Capossela (fuori abbonamento)

PLATEA I settore INTERO € 50,00 PLATEA II settore INTERO € 45,00 PALCHI I^ E II^ Fila Centrali INTERO € 40,00 PALCHI I^ E II^ Fila Laterali INTERO € 30,00 PALCHI III^ Fila Centrali INTERO € 35,00 PALCHI III^ Fila Laterali INTERO € 25,00 PALCHI IV Fila INTERO € 25,00 LOGGIONE INTERO € 20,00

​Condizioni generali di abbonamento

La tessera di abbonamento non è personale e dovrà essere esibita quale titolo d’ingresso al personale di sala. Le tessere di abbonamento per i Palchi sono validi per l’ingresso di 4 persone.

I documenti attestanti il diritto alla riduzione dovranno essere esibiti all’atto della prenotazione e, a richiesta, al personale di sala. Le riduzioni non sono cumulabili.

Il TPP è accreditato a 18app e Carta del Docente per consentire l’acquisto di abbonamenti e biglietti rispettivamente ai giovani 18enni e ai docenti titolari del bonus.

Orario delle rappresentazioni Serali porta ore 20,30, sipario ore 21,00. Non sarà consentito l’accesso in sala a spettacolo iniziato. Il presente programma potrà subire variazioni, indipendenti dalla volontà degli organizzatori, che saranno comunicate tempestivamente secondo gli usi. Data apertura abbonamenti: dal 3 ottobre 2023. Il botteghino sarà aperto dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.00. Vendita biglietti dal 16 ottobre 2023 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 18.30 alle ore 20.30.