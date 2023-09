Nella Cattedrale di Foggia i funerali di Franca Marasco, la tabaccaia uccisa nel suo negozio di via Marchese De Rosa

Si terranno domani 29 settembre alle 16 nella Cattedrale di Foggia i funerali di Franca Marasco, la tabaccaia uccisa nel suo negozio lo scorso 28 agosto. Ad un mese da quel tragico avvenimento, i parenti hanno finalmente ricevuto l’ok per ricordare la povera signora 72enne ammazzata a coltellate nella sua attività di via Marchese De Rosa. È previsto anche il lutto cittadino come stabilito dalla commissione straordinaria del Comune.

Il ritardo è dovuto essenzialmente all’autopsia sulla vittima, esame che potrebbe far emergere nuovi particolari sulle modalità dell’omicidio.

Per questa vicenda ci sono due arrestati, Redouane Moslli, 43enne marocchino, esecutore materiale del delitto incastrato dai carabinieri grazie alla videosorveglianza e un anziano complice che avrebbe fornito arma e guanti all’assassino.