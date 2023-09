Sirene spiegate in nord Puglia: trovate munizioni e droga nel vasto blitz tra Cerignola, Bat e Barese

Una quarantina di perquisizioni eseguite, arresti, denunce e quasi 4 chili di droga sequestrati. È il bilancio dell’operazione che agenti della Polizia di Stato hanno eseguito a Cerignola (Foggia), Andria e Bitonto (Bari) nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria coordinata dallo Sco, il Servizio operativo centrale della Direzione centrale anticrimine.

Nella città del Foggiano i controlli hanno riguardato il quartiere San Samuele. Complessivamente sono stati sequestrati quasi 100 grammi di droga (tra cocaina e hashish), è stato eseguito un ordine di carcerazione e 4 persone sono state denunciate: una per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre le altre tre, tutte con precedenti penali, per possesso di oggetti atti ad offendere. Sono state controllate due autodemolizioni, 995 veicoli e identificate 2mila persone.

Ad Andria l’operazione ha riguardato il quartiere San Valentino dove sono state compiute 18 perquisizioni in bar, circoli ricreativi e garage. Sono stati eseguiti due ordini di carcerazione per spaccio di droga e un uomo, con precedenti penali, è stato denunciato perché trovato in possesso di 7 fucili, due pistole, una carabina e 278 munizioni di vario tipo. Sono stati sequestrati anche circa 100 grammi tra hashish e cocaina.

A Bitonto invece, è stata setacciata la zona 167 dove sono stati trovati 3 chili di sostanza stupefacente, sono stati eseguiti due arresti in flagranza (uno per detenzione di sostanze stupefacenti e uno per detenzione illegale di una rivoltella e una pistola clandestina), quattro ordini di carcerazione di cui uno per violenza sessuale e altri per reati contro il patrimonio. (Ansa).