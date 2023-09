“Io il vero cambiamento. Non siamo più degli outsider”. Angiola presenta la sua squadra

“I nostri candidati faranno la differenza in queste elezioni e saranno un elemento di cambiamento in consiglio comunale portando idee innovative e concrete per dare un futuro a Foggia”. Il candidato sindaco di Foggia, Nunzio Angiola, commenta l’avvenuta presentazione delle quattro liste che lo sosterranno in vista delle elezioni comunali del 22 e 23 ottobre.

“I nostri 122 candidati stanno lavorando da tempo incontrando gente e parlando di quello che vogliamo fare. La loro credibilità è un punto di forza per questo progetto che non si esaurirà dopo le elezioni. Siamo la novità di queste elezioni. Non voglio fare previsioni ma ho la sensazione che i voti dei candidati sindaci delle civiche supereranno quello dei partiti. Una sensazione che diventa sempre più concreta quando apprendiamo dalla gente che hanno voglia di cambiamento e che i partiti tradizionali hanno fallito. Ora anche gli addetti ai lavori hanno capito che siamo in corsa per il ballottaggio”.

N. Nome Cognome Data di nascita 1 Francesco Paolo Iudice 30/6/1956 2 Marco Aprile 15/8/1994 3 Anna Maria Giuseppina Banfo 21/9/1959 4 Francesco Gennaro Bertolino 23/11/1964 5 Antonietta Cellamaro 14/01/1962 6 Armando Ciro Campanile 22/5/1995 7 Giuseppe Ciritella 7/3/1989 8 Michele Della Penna 28/9/1955 9 Andrea Maria D’Introno 11/6/1996 10 Guglielmo Diurno 11/8/1963 11 Luigi Foglio 19/9/1968 12 Antonino Vito Foti 28/8/1967 13 Alessandra Fredella 22/11/1997 14 Antonio Gatti 5/1/1951 15 Lucia Giannella 18/7/1978 16 Marianna Giustizia 25/9/1978 17 Angelo Iacullo 02/08/1995 18 Francesco Lattanzi 28/6/1980 19 Giovanni Costantino Lobasso 15/11/1982 20 Debora Lopriore 2/12/1990 21 Maria Losito 30/4/1965 22 Francesca Pia Pietradura 28/1/1973 23 Filomena Pipoli 17/6/1976 24 Renato Ricchiuti 20/7/1966 25 Valentina Ricco 15/9/1978 26 Stefania Rignanese 23/4/1970 27 Michele Ruggiero 10/9/1963 28 Giuseppe Schinaia 16/08/2003 29 Alessandro Giorgio Donato Stelluto 3/4/1970 30 Livio Tullo 25/05/1964 31 Antonio Valentini 5/10/1974 32 Saverio Verzicco 31/5/1963

N. Nome Cognome Data di nascita 1 Francesco Sollitto 19/05/1955 2 Fabio Massimo Benvenuto 30/4/1973 3 Antonio Berardino 10/6/1963 4 Alessandro Pio Biasco 16/6/1992 5 Maurizio Bux 24/2/1988 6 Massimiliano Campaniello 9/2/1970 7 Angelo Carboni 3/10/1973 8 Elisabetta Chiaromonte 22/7/1987 9 Antonio Cicconetti 30/7/1964 10 Letizia Colucci 20/6/1972 11 Lucia Croce 16/12/1963 12 Luigi d’Alessandro 9/11/1976 13 Giuseppe D’Amico 27/05/1956 14 Giovanna (detta Antonietta) Del Vecchio 24/6/1971 15 Enrico Di Febo 26/9/1951 16 Barbara Falcone 3/9/1968 17 Luigi Galano 24/10/1958 18 Francesco Pio Gallo 16/10/2003 19 Incoronata Gramazio 7/4/1961 20 Maurizio Iocola 22/12/1975 21 Alessandro La Forgia 21/11/1983 22 Maria Rita La Torre 7/7/1989 23 Enrico Lioce 27/03/1964 24 Antonella Adele Lombardi 3/7/1994 25 Armando Morelli 8/12/1969 26 Sandro Pazienza 24/1/1991 27 Rosellina Ricci 16/11/1968 28 Antonio Soldo 29/09/1993 29 Rosaria Stefanini 20/4/1969 30 Fabrizio Valeno 7/11/1990 31 Francesca Vasco 14/8/1985 32 Rosaria Vinciguerra 19/12/1969

N. Nome Cognome Data di nascita 1 Carlo Russo 9/12/1981 2 Stefania Vita Rosa Castriota 05/09/1971 3 Donato d’Alessandro 27/10/1950 4 Alfredo Del Vecchio 10/5/1966 5 Pellegrino Delli Carri 4/8/1976 6 Domenico Dentico 13/8/1958 7 Valeria Depalo 11/09/1986 8 Giuseppe Doronzo 05/01/1968 9 Valentina Giannetti 11/2/1990 10 Andrea Pio Lasalvia 28/2/1990 11 Maria Longo 21/04/1981 12 Angelo Maffei 28/3/1965 13 Vincenzo Mazzaro 14/5/1970 14 Francesco Panniello 4/8/1976 15 Dario Patricelli 5/2/1946 16 Massimiliano Perrone 14/09/1967 17 Domenico Piacenza 21/04/1971 18 Genoveffa Polisena 12/1/1972 19 Domenico Pompa 23/11/1982 20 Giuseppe Salvato 13/7/1961 21 Fabrizio Pasquale Scopece 25/3/1979 22 Maria Laura Sica 20/10/1955 23 Caterina Stelluti 25/11/1967 24 Joanna Magdalena Tarapacka-Olszanski 23/8/1979 25 Ennio Emanuele Tedesco 27/6/1995 26 Davide Uricchio 31/8/1989 27 Felicia Valeria Volpe 16/10/1976