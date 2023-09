Comunali Foggia, Furore: “Giornate intense quartiere per quartiere. Ascolteremo cittadini e imprese”

“Grazie a tutti i foggiani che hanno firmato a sostegno della lista del MoVimento 5 Stelle”. Lo afferma l’europarlamentare foggiano Mario Furore.

“Saranno giornate intense, quartiere per quartiere, dove ascolteremo le istanze dei cittadini, delle famiglie, delle imprese della nostra città. Vi chiediamo il massimo sostegno per il M5S, per tutti i nostri candidati e per Maria Aida Episcopo“. I pentastellati spingono la candidata del campo largo progressista composto da ben dieci liste.