San Severo festeggia il santo patrono. Miglio: “Un esempio da imitare nella vita di ogni giorno”

In occasione della Festa di San Severo Vescovo, Patrono della Diocesi, il sindaco di San Severo Francesco Miglio (in foto) ha indirizzato alla cittadinanza il seguente messaggio:

“Carissime Concittadine e Carissimi Concittadini, il 25 settembre, in tutta la Diocesi di San Severo, si ricorda la bella figura di San Severo Vescovo, nostro Santo Patrono.

Egli fu un grande Vescovo del IV secolo, il Quale affrontò, con fede e grande coraggio, un periodo certamente non facile per il Popolo di Dio, meritando, per le Sue eccelse doti pastorali, l’amore e la stima di tutti, divenendo in quei anni un faro per Napoli, diocesi a Lui affidata, e per tutto il Sud dell’Italia. Fu un grande evangelizzatore, un uomo di retta e solida preparazione dottrinale e di grande ed illuminata cultura.

San Severo Vescovo, quindi, può ancora oggi essere per tutti noi, che ci affidiamo al Suo patrocinio fin dal XVIII secolo, un esempio da imitare nella vita di ogni giorno.

La Festa di quest’anno assume un significato particolare, atteso che, da pochi mesi, abbiamo in mezzo a noi il nuovo Antistite Severopolitano, nella persona di S.E. Mons. Giuseppe Mengoli, al quale rinnovo il mio saluto benaugurante. Giungano, altresì, a tutti i sindaci dei Comuni della Diocesi ed a tutti i Sanseveresi i miei più cordiali auguri di ogni bene, nella viva memoria di San Severo Vescovo”.