Attivo a Foggia l’ambulatorio di Vulnologia gestito da Anna Occulto. Focus su ulcere degli arti inferiori

È attivo nel Distretto Socio Sanitario di Foggia l’Ambulatorio di Vulnologia. Ubicato al primo piano del Poliambulatorio di via Grecia, l’ambulatorio è gestito dalla dottoressa Anna Occulto.

Specialista in malattie dell’Apparato Cardiovascolare, Anna Occulto ha conseguito il perfezionamento Universitario in Flebologia ed il titolo di vulnologo c/o la scuola di Vulnologia in cure primarie.

Attività

L’ambulatorio di Vulnologia si occupa di medicina vascolare in particolare di ulcere degli arti inferiori e del piede diabetico.

Presso l’Ambulatorio si effettuano:

visita vulnologica;

ecocolordoppler venoso ed arterioso degli arti inferiori;

gestione del piede diabetico;

prescrizione di percorsi personalizzati di prevenzione e cura della patologia vascolare.

A breve l’ambulatorio sarà potenziato con le metodiche di medicina rigenerativa.

L’ambulatorio è operativo il martedì e il giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 14,00.

Come accedere

All’ambulatorio si accede con impegnativa del medico di medicina generale previa prenotazione al Cup.

Per informazioni contattare il seguente recapito: 0881-884437.