Sparatoria a Cerignola, è morto il 29enne vittima di un agguato alla periferia della città

È morto il 29enne di Cerignola Matteo Di Benedetto ferito la scorsa notte con alcuni colpi di pistola. Era ricoverato nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. L’agguato è avvenuto in una zona alla periferia della città.

Il giovane, con alcuni precedenti, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, era a bordo della sua auto quando ignoti hanno esploso colpi d’arma da fuoco che lo hanno raggiunto all’addome. Inizialmente trasportato al “Tatarella” di Cerignola, Di Benedetto era stato poi trasferito in ospedale a San Giovanni Rotondo per un delicato intervento chirurgico. Tutto inutile, il 29enne non ce l’ha fatta. Sul caso indaga la polizia.

