I sindaci di Lucera e Monti Dauni, unitamente al sindaco di San Bartolomeo in Galdo ed i sindaci del beneventano si schierano contro la chiusura della galleria Passo del Lupo e lo fanno con una nota formale sottoscritta da ben 36 sindaci.

Con la nota inviata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, all’Anas e prefetto di Foggia, i sindaci chiedono: “Di convocare, presso il Ministero delle Infrastrutture, un tavolo tecnico con i soggetti in indirizzo per concordare un nuovo cronoprogramma compatibile con le esigenze del territorio innanzi riferite, anche al fine di individuare percorsi alternativi, esistenti e da allestire all’uso, a ridosso della galleria, da destinarsi al transito dei mezzi agricoli e del traffico veicolare leggero. Nelle more, chiedono di non dar seguito all’ordinanza in questione”.

Anas ha disposto lo stop dal 7 maggio al 3 agosto e dal 9 settembre al 30 novembre. “Le chiusure di cui all’attuale ordinanza – riporta un passaggio della lettera – confliggono gravemente con le molteplici esigenze del territorio. Sfuggono i motivi e le ragioni poste alla base della individuazione dei periodi di chiusura che si rivelano fortemente penalizzanti. Gli scriventi ben comprendono l’esigenza di continuare i lavori avviati al fine di completare le lavorazioni improcrastinabili ed indispensabili alla messa in sicurezza della galleria Passo del Lupo. Al contempo si fa fatica a comprendere il procrastinarsi di dette lavorazioni, la frequente diluizione dei vari cronoprogrammi e di conseguenza, il mancato rispetto dei tempi stabiliti. Ogni volta abbiamo comunicato ai nostri concittadini i tempi di chiusura e di riapertura, a volte disattesi. Quotidianamente, da tempo, cerchiamo di sedare gli animi di comunità esasperate, di lavoratori pendolari a dir poco arrabbiati e di imprese economicamente messe a dura prova. In un territorio che vive principalmente di agricoltura, la chiusura nel periodo di maggiori spostamenti necessari per completare il ciclo produttivo, le lavorazioni colturali, rappresenta una grave limitazione”.

I sottoscrittori sono, per la provincia di Foggia

Pitta Giuseppe (Lucera FG)

Marchese Pasquale (Castelluccio Valmaggiore FG)

Domenico Iavagnilio (Motta Montecorvino FG)

Francesco Di Pasqua (Volturino FG) no

Domenico Zuppa (Pietra Montecorvino FG)

Pavia Michele (Faeto FG)

Lucilla Parisi (Roseto Valfortore FG)

Noè Andreano (Casalecchio di Puglia FG)

Piacquadio Luigi (San Marco La Carola FG)

Codianni Pasquale (Casalnuovo Monterotaro FG)

Zibisco Vincenzo (Volturara Appula FG)

Coscia Graziano (Carlantino FG) no

Russo Stefania (Bovino FG)

De Matthaeis Leonardo (Alberona FG)

Cavalieri Leonardo (Troia FG)

Di Francesco Giovanni Nicola (Castelluccio dei Sauri FG)

Mignogna Gianfilippo (Biccari FG)

Bizzarro Pasquale (Deliceto FG)

Venditti Massimo (Celenza Valfortore FG)

Circiello Pompeo (Rocchetta Sant’Antonio FG)

De Cotiis Amedeo (Panno FG)

Sarcone Vincenzo (Ascoli Satriano FG)

Per la provincia di Benevento

Carmine Agostinelli Sindaco di S. Bartolomeo in Galdo

Angelo PEPE Sindaco di Apice

Lucio FERELLA Sindaco di Baselice

Michele GAMBAROTA Sindaco di Buonalbergo

Andrea GIALLONARDO Sindaco di Castelfranco in M.

Gianfranco MOTTOLA Sindaco di Castelvetere in Valf.

Giuseppe RUGGIERO Sindaco di Foiano di Valfortore

Edi BARILE Sindaco di Ginestra degli Schiavoni

Giuseppe ADDABBO Sindaco di Molinara

Leonardo SACCHETTI Sindaco di Montefalcone in Valf.

Domenico VESSICHELLI Sindaco di Paduli

Nicola DE VIZIO Sindaco di San Giorgio La Molara

Angelo MARINO Sindaco di San Marco dei Cavoti

Zaccaria SPINA Presidente Comunità Montana del Fortore