Transizione digitale, un’opportunità per rivoluzionare il business delle imprese del Foggiano

Si è svolto martedì 19 settembre, presso Camera di Commercio di Foggia, il seminario informativo “Transizione digitale: una opportunità per rivoluzionare il tuo business” organizzato da DARE PUGLIA in qualità di Partner dell’Hub europeo per l’Innovazione digitale di Puglia e Basilicata CETMA-DIHSME, in collaborazione con la Camera di Commercio di Foggia.

L’incontro è iniziato con i saluti istituzionali di Damiano Gelsomino, Presidente della Camera di Commercio di Foggia, che ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra CCIAA, CETMA e DARE PUGLIA per raggiungere l’obiettivo di far crescere la cultura del digitale, dare un supporto concreto alle imprese per l’implementazione di tecnologie digitali quali elemento imprescindibile per la competitività e lo sviluppo del territorio. Anche la Presidente di DARE PUGLIA, la professoressa Milena Sinigaglia, ha voluto rimarcare questo concetto sottolineando che il Distretto Tecnologico è lieto di essere stato individuato come Nodo territoriale, e quindi punto di riferimento per Foggia e provincia, del CETMA-DIHSME HUB.

Tante le opportunità presentate nel corso dell’evento: Alba Marseglia, Digital Promoter ha introdotto i Servizi PID (Punto Impresa Digitale) mentre Francesca Felline, Project Manager del CETMA-DIHSME HUB, ha illustrato i numerosi servizi dell’EDIH CETMA-DIHSME per le imprese di Puglia e Basilicata, la localizzazione dei diversi poli territoriali e le modalità di accesso per gli imprenditori interessati.

A seguire, gli interventi tecnici sulla “Digitalizzazione nelle aziende: il pericolo derivante dalla inconsapevolezza dei rischi” tenuto da Antonio Teti, docente di IT Governance e Big Data della Università “G. D’annunzio” di Chieti-Pescara e su “Modelli di IA e il loro impatto in azienda” di cui ha parlato Agostino Marengo, Docente d’Informatica Dip. DAFNE, Università degli Studi di Foggia.

In anteprima per i presenti, è avvenuto il lancio del nuovo Bando “Doppia Transizione” rivolto alle imprese della Provincia di Foggia a cura del Digital Specialist del PID Foggia, Ivano Vitale a cui è seguito un momento dedicato alle domande e risposte per tutti gli imprenditori interessati alla misura.

A margine dell’incontro, si è voluto dare rilevanza al “Protocollo d’intesa sulla transizione digitale ed ecologica” sottoscritto dai rappresentanti legali di CETMA – Organizzazione di Ricerca e Tecnologia (RTO), Camera di Commercio di Foggia e DARE PUGLIA, Distretto Agroalimentare Regionale.

“L’obiettivo dell’accordo – ha spiegato Marco Alvisi, Direttore di CETMA, è sviluppare una cooperazione per la diffusione di attività e iniziative che possano contribuire ad aumentare il livello di conoscenza e applicazione dei principi di sostenibilità delle imprese coerentemente agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e alle missioni del PNRR.”

Grazie alla nuova collaborazione nascerà congiuntamente un programma di attività volte a favorire l’analisi del livello di digitalizzazione delle imprese al fine di identificarne i bisogni e pianificare gli interventi; la progettazione ed erogazione di attività formative per garantire un efficace accompagnamento delle imprese nel percorso di digitalizzazione dei propri processi; il supporto alle imprese per lo sviluppo di progetti di trasformazione digitale nel campo dell’Intelligenza Artificiale (IA), della CyberSecutiry (CS) e Supercalcolo (HPC); la realizzazione di corsi di formazione finalizzati a far acquisire competenze trasversali e innovative sulla transizione digitale aziendale; iniziative volte a implementare la cultura digitale e l’innovazione tecnologica delle aziende del territorio.

L’incontro, proiettato in diretta streaming disponibile sulla pagina facebook e canale YouTube della Camera di Commercio di Foggia, rientra nel percorso di promozione e networking lanciato dall’Hub CETMA-DIHSME, polo riconosciuto della rete europea EDIH nel sud Italia, e centro nevralgico dell’erogazione di nuovi servizi per la transizione digitale alle imprese e alle Pubbliche amministrazioni delle regioni Puglia e Basilicata.

Per informazioni sul Bando Doppia Transizione della Camera di Commercio di Foggia scrivere a: [email protected]

Per informazione sull’EDIH CETMA DISHME inviare una mail a: [email protected]oppure a [email protected]