Umanizzazione delle cure, convegno nella Rsa “Il Girasole” di Bovino: interverrà Massimo Recalcati

Si parlerà di welfare umano e di umanizzazione nelle RSA nel corso di una tavola rotonda organizzata dalla RSA e Centro Diurno “Il Girasole” di Bovino, una delle strutture più efficienti del territorio. Un tema di strettissima attualità sul quale interverranno relatori di livello come lo psicanalista Massimo Recalcati.

L’appuntamento è per giovedì 21 settembre alle ore 16,30 presso “Il Girasole” in via Martiri di Marzabotto a Bovino. Dopo i saluti della sindaca Stefania Russo, e dei vertici della ASL Foggia guidati dal direttore generale, Antonio Nigri, interverranno Carmelisa Di Carlo, amministratrice della ECoService Srl (Rsa e centro Diurno il Girasole), Francesco Mango, direttore sanitario della struttura, il medico di medicina generale di Bovino, Vincenzo Lolatte, il presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia, Pierluigi De Paolis e il geriatra della Asl, Giacomo Rizzitelli. Infine il prof. Sabino Preziuso presenterà l’intervento video di Massimo Recalcati. Modererà il dibattito, Silvio Di Pasqua, giornalista e presidente del Circolo Unione di Lucera.

“Oltre agli aspetti sanitari e l’umanizzazione nella cura degli ospiti – afferma la dottoressa Di Carlo – parleremo di requisiti indispensabili per garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti, costituiti per la maggioranza da persone fragili. Dobbiamo individuare gli strumenti e i momenti personali capaci di accompagnare le persone attraverso la professionalità e, soprattutto, tanta umanità: proprio perché un essere umano è fragile, e magari accusa anche difficoltà di memoria, va assistito con tenerezza e attenzione, volendogli bene con la capacità di ‘leggere’ tutti i i piccoli disagi, le speranze e i desideri che può esprimere. Come avviene da sempre nella nostra struttura”.