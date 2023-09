Tre ore di confronto davanti all’Antimafia. I leader di Buon Samaritano Foggia: “Incentivare le denunce”

Con riferimento all’audizione presso la sede della Commissione Antimafia anche i rappresentanti della Fondazione Antiusura Buon Samaritano, il presidente

Giuseppe Chiappinelli e il presidente onorario Pippo Cavaliere hanno voluto indicare quanto discusso con la presidente Chiara Colosimo e gli altri deputati e senatori.

Ecco come si sono espressi Chiappinelli e Cavaliere. “Intensa e proficua l’audizione della Fondazione Antiusura Buon Samaritano presso la Commissione Antimafia. Un serrato confronto durato tre ore in cui insieme ai rappresentanti delle altre associazioni dell’antimafia sociale, abbiamo risposto alle numerose richieste di approfondimento da parte dei commissari rispetto alle problematiche sollevate nel corso della recente visita della commissione a Foggia. In particolare sono state affrontate questioni relative al caporalato, al riciclaggio di denaro sporco ed usura, alla correlazione tra fenomeni corruttivi ed infiltrazioni della criminalità, alla necessità di intervenire sul corpo normativo al fine di incentivare ulteriormente la denuncia e semplificare le procedure di concessione degli aiuti economici alle vittime di usura ed estorsione.

All’esito degli approfondimenti eseguiti, la presidente Chiara Colosimo, ben coscia al pari dei commissari della gravità della situazione in Capitanata, si è dichiarata fiduciosa nel convincere i cittadini a credere di più nello Stato e nella denuncia, solo così sarà possibile recidere la metastasi mafiose che hanno intaccato il tessuto economico e sociale dell’intera Capitanata”. (In foto, Chiappinelli e Cavaliere)