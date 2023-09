Nella parrocchia della Sacra Famiglia di Foggia arriva la Reliquia del beato don Pino Puglisi

Dopo la pausa estiva la comunità parrocchiale della Sacra Famiglia riprende il suo cammino in questo anno giubilare. L’apertura del nuovo anno avverrà con l’arrivo della Reliquia del beato don Pino Puglisi e della mostra “Vite per la legalità”.

Trent’anni dopo, don Pino Puglisi cammina ancora nel cuore della gente. I mafiosi che spensero la sua vita, il 15 settembre del 1993, non cancellarono il suo sorriso, né la memoria dolce di un annuncio di salvezza, a Brancaccio, come ovunque. La mafia è anti-evangelica perché ha ucciso contro la fede di padre Puglisi – spiega il Cardinale Lorefice – qui c’è la sua eredità per la Chiesa palermitana, perché è una fede che si incarna nella concreta vita degli uomini e delle donne, dove il Vangelo deve arrivare attraverso una Chiesa missionaria che ha la gioia di condividere il Vangelo, che non è solo una dottrina, ma è una bella notizia che arriva come opportunità e forza di liberazione di tutto l’uomo.

Questi incontri ci aiuteranno, ancora una volta a prendere sempre più coscienza del nostro essere cristiani in un mondo che cambia.

Programma

Mercoledi 20 settembre – don Milani “Emergenza educativa”

Interverranno:

il prof. Michele Illiceto

don Antonio Campo, salesiano-referente oratorio Sacro Cuore di Foggia

moderatore prof. Raffaele Identi.

Giovedi 21 settembre – don Pino Puglisi “Mafia, illegalità…”

Interverranno:

lo scrittore Antonio Colasanto

don Antonio Campo salesiano-referente oratorio Sacro Cuore di Foggia

moderatore il giornalista Massimiliano Nardella

Venerdi 22 settembre – Bakhita “Migrante, rifugiato e tratta”

Interverranno:

Madre Filomena Rispoli suora Canossiane

Khady responsabile sportello immirazione della Caritas Diocesana

moderatore il prof Luca Zizzari

Gli incontri si terranno presso la chiesa Sacra Famiglia alle ore 19.30

Pertanto, tutti sono invitati a partecipare ai vari appuntamenti programmati.