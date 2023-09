Puglia, sedicenne accoltellato alla schiena da un coetaneo. Secondo episodio dopo il caso a Foggia

Un ragazzino di 16 anni è stato ferito con un’arma da taglio questa mattina mentre era in un parco di Gravina in Puglia, nel Barese. La vittima raggiunta da un fendente alla schiena è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale “Perinei” di Altamura (Bari) dove è ricoverata: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sull’accaduto indagano gli agenti del commissariato di polizia di Stato di Gravina che stanno ascoltando alcuni testimoni e acquisendo i video registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, per identificare gli autori del gesto e capire la provenienza dell’arma. Non si esclude che il ferimento sia avvenuto al culmine di una accesa discussione tra il 16enne e un’altra persona, forse un suo coetaneo o di poco più grande.

Si tratta del secondo episodio in poche ore in Puglia: nella tarda serata di ieri un 17enne è stato gravemente ferito a Foggia da un 19enne al termine di una rissa.