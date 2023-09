Accoltellato un ragazzo nel pieno centro di Foggia dopo banale lite. Sul posto gli agenti di polizia

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato questa sera nel pieno centro di Foggia. In seguito ad un banale litigio tra giovani, la vittima è stata ferita nei pressi della Prefettura, alle spalle del palazzo governativo.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per rintracciare il responsabile e individuare il movente. Il 17enne ferito sarebbe in condizioni critiche. È stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso.

