Ladri d’auto al Luna Park di Manfredonia, beccato un 55enne. Controlli serrati (e arresti) anche a Foggia

Attività intense della Polizia di Stato nell’estate di Manfredonia con particolare attenzione al periodo della festa patronale di fine agosto. Il 29 agosto scorso, infatti, come riporta una nota della Questura di Foggia, gli agenti in servizio presso la squadra volante del commissariato, su segnalazione di un cittadino, si sono recati al Luna Park riscontrando la presenza di più persone intente ad armeggiare sulle auto in sosta. Alla vista dei poliziotti, i presunti ladri di macchina sono scappati ma un 55enne è stato fermato e condotto ai domiciliari.

Il 3 settembre scorso, i poliziotti si sono recati presso un condominio dove un residente aveva segnalato una lite in atto piuttosto accesa. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato due uomini che, con graffi e ferite, urlavano tra di loro tentando di venire a contatto. Uno dei due, un 60enne, alla vista dei poliziotti, ha iniziato ad inveire contro di loro e, in particolare, si è avvicinato ad uno degli agenti spingendolo e colpendolo. Pertanto l’uomo è stato arrestato in flagranza del reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

I vari servizi di polizia hanno portato al conseguimento dei seguenti risultati: persone identificate 6.387, veicoli controllati 2.793, armi sequestrate 3, esercizi commerciali controllati 18, contravvenzioni al codice della strada 39.

Intanto, non si fermano i controlli di polizia nel comprensorio di Foggia: la squadra mobile della Questura di Foggia ha tratto in arresto un uomo di 46 anni, in esecuzione di ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia, dovendo espiare la pena complessiva di 5 anni reclusione per la commissione dei reati contro il patrimonio e la violazione della Legge sulle Armi commessi a Forlì nel 2018.

La squadra mobile ha poi arrestato un uomo di 52 anni, in esecuzione di ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia, dovendo espiare la pena di 8 anni e 4 mesi di reclusione a seguito di sentenza definitiva di condanna in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, riciclaggio ed evasione.

Infine, la Polizia Stradale di Foggia ha provveduto al sequestro di 4 veicoli oggetto di furto. Questi veicoli, una volta privati dei propri elementi distintivi, erano stati dotati di false targhette che riproducevano diversi numeri di telaio, appartenenti a veicoli che, all’interrogazione delle banche dati, risultavano regolarmente in circolazione. Con questo stratagemma i veicoli, una volta “ripuliti”, potevano essere offerti sul mercato ad ignari acquirenti in buona fede.

A Foggia, stando all’ultimo report della Questura, le persone identificate sono state 7.016, veicoli controllati 3.358, armi sequestrate 3, sostanze stupefacenti sequestrate 569,6 grammi, persone denunciate 36.